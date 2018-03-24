البحث عن عاطل متهم بتزوير النقود بعد سقوط أحد معاونيه بكرداسة







كتب بهجت أبو ضيف

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، للقبض على عاطل احترف فى طباعة العملات الورقية وبيعها لعملائه لترويجها بالأسواق والمقاهى.

وذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن المتهم يدعى "م.ا" وشهرته "هراس" تم الكشف عن نشاطه، بعد نجاح ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة فى القبض على سائق بحوزته نقود مزيفة، اعترف بحصوله عليها من المتهم، وبإعداد كمين للمتهم تبين عدم تواجده بمسكنه، مضيفا أنه جار إعداد عدة أكمنة لضبط المتهم فى الأماكن التى يتردد عليها.

وقال المصدر إن النقود المزيفة المضبوطة بحوزة المتهم المقبوض عليه، والذى أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، تم طباعتها ببراعة وتقنية عالية، حيث يصعُب على المواطن العادى التفريق بينها وبين النقود المزيفة، حيث يتضح الاختلاف فقط فى نوعية الورق، ودرجة ثبوت الألوان والعلامة المائية، حيث تم طباعتها باستخدام الكمبيوتر، وتحمل أرقام مسلسلة مختلفة.

أحداث الواقعة تم الكشف عنها، عندما توصلت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، إلى تورط "م.ر" سائق فى ترويج العملات الورقية المزيفة بالأسواق والمحلات والمقاهى.

وبإعداد كمين له تم ضبطه بمسكنه بكرداسة، وعثر بحوزته على مبلغ 25 ألف جنيه مقلدة، وبمواجهته اعترف بحصوله على المضبوطات من شخص يدعى "هراس" مقيم بكرداسة، وأنه يتولى ترويج النقود مقابل حصوله على نسبة مالية، حيث يحصل على 400 جنيه سليمة، مقابل ترويج 1000 جنيه مزيفة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الغدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.