البابا تواضروس يستقبل خريجى دفعة جديدة من معيدى الكورسات المتخصصة بالكاتدرائية

البابا تواضروس يستقبل خريجى دفعة جديدة من معيدى الكورسات المتخصصة بالكاتدرائيةالسبت، 24 مارس 2018 01:41 م
البابا تواضروس الثانى
سارة علام
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استقبل البابا تواضروس الثانى بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم السبت، الأنبا موسى أسقف الشباب والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة وسكرتير المجمع المقدس يرافقهما مسئولو خدمة الكورسات المتخصصة بأسقفية الشباب وأحد عشر من خريجى الكورسات المتخصصة الذين قاموا بعمل دراسات وأبحاث متقدمة فى عدة تخصصات خدمية.
وفقا لبيان رسمى، عرض الدارسون على قداسة البابا ونيافة الأنبا موسى ونيافة الأنبا رافائيل أبحاثهم النهائية فى حضور الأساتذة المشرفين، واتسمت العروض والمناقشات بالعمق والشمول،وتضمنت العروض تخصصات الكتاب المقدس والعقيدة والطقس وتاريخ الكنيسة واللغة القبطية والقيادة والإدارة والتربية وعلم النفس.
تعهد الدارسون بالالتزام بدستور سلوكي في خدمتهم وفقًا لما درسوه وهو تقديم خدمة متخصصة مفرحة مستمرة وقدوة فى نقاوة السيرة وسلامة التعليم، برؤية مبدعة ومتطورة دائمًا باتضاع والتزام.
وفى ختام اللقاء سلم قداسة البابا شهادات للخريجين.
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