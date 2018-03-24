الاستخبارات العسكرية العراقية تفجر مخبأ للعتاد والأسلحة بمحافظة الأنبار

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ذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، أنها عثرت على مخبأ يحتوى على 22 حزاما ناسفا، و55 عبوة ناسفة، وعددا كبيرا من الأعتدة فى قضاء (راوة) غربى محافظة الأنبار .

وقالت المديرية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن رجال مديرية الاستخبارات العسكرية فى فرقة المشاة السابعة وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنوا من السيطرة والاستيلاء على مخبأ يضم متفجرات وأسلحة فى قرية (خنيفس) بقضاء (راوة) فى الأنبار"، مضيفة أنه تم تفجير المخبأ تحت السيطرة من قبل كتيبة هندسة الفرقة، يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية تعثر بين فترة وأخرى على مخابئ للأسلحة والأعتدة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابى فى المناطق التى جرى تحريرها مؤخرا من سيطرة التنظيم.

وعلى صعيد آخر، أعلن مسئول محلى فى محافظة ديالى، اليوم السبت، مقتل وإصابة 3 من الحشد العشائرى بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق ديالى العراقية.

وقال رئيس مجلس ناحية المنصورية راغب العنبكى - فى تصريحات لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "عبوة ناسفة انفجرت على وحدة للحشد العشائرى قرب بساتين الزور شرقى المنصورية، ما أسفر عن مقتل أحد عناصرها وإصابة اثنين آخرين بجروح"، وكان العديد من مقاتلى الحشد العشائرى العراقى سقطوا بين قتيل وجريح بانفجار عبوات ناسفة أثناء عمليات تمشيط البساتين الزراعية فى المناطق المحررة.