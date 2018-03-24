الاستخبارات العراقية تضبط مدفعًا من العيار الثقيل تابع لداعش جنوب الموصل







(أ ش أ)

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، عن ضبط مدفع من العيار الثقيل تابع لتنظيم "داعش" الإرهابى جنوب مدينة الموصل.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية، عن المديرية فى بيان: "رجال مديرية الاستخبارات العسكرية فى فرقة المشاة 20 ووفق معلومات استخبارية دقيقة ضبطوا مدفعًا ثقيلاً من عيار130 ملم كانت عصابات (داعش) الإرهابية تستخدمه لإعاقة تقدم قواتنا المحررة للمناطق المغتصبة".

وأوضح البيان أن "المدفع وجد فى مخبأ بأحد الأماكن على ضفاف نهر دجلة بمنطقة القيارة جنوبى الموصل".

وكان القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادى أعلن، فى وقت سابق، النصر بتحرير محافظة نينوى من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابى بالكامل.