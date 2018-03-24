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"الاتصالات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة الأسبوع الماضى

السبت، 24 مارس 2018 10:00 م
"الاتصالات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة الأسبوع الماضى البورصة المصرية





كتب هانى الحوتى
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تصدر قطاع الاتصالات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث حجم التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 591.6 ملايين ورقة بقيمة 683.9 مليون جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 575.6 مليون ورقة، بقيمة 1908.3 مليون جنيه.
 
فيما احتل قطاع العقارات الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 454 مليون ورقة بقيمة 1627.5 مليون جنيه، تلاه قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 353.3 مليون ورقة بقيمة 706.2 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 91 مليون ورقة بقيمة 790.5 مليون جنيه.
 
وفى المركز السادس قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 64.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 738.1 مليون جنيه، ثم قطاع التشييد ومواد البناء بحجم تداول بلغ 42.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 219.7 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول 40.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 309.5 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 40.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 248 مليون جنيه.
 
وحل قطاعا الكيماويات والبنوك فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 14.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 285.8 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 10.4 مليون ورقة بقيمة 632.4 مليون جنيه.
 
 

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