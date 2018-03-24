الائتلاف السورى المعارض: عملية التفاوض تحتاج لإرادة دولية وموافقة أمريكية روسية







دمشق (أش أ )

قال عضو الائتلاف السورى المعارض ، إنه لا توجد هناك أى مفاوضات جدية منذ عام 2014 لحل الأزمة السورية.

وأشار عليكو- فى تصريحات خاصة لقناة "العربية الحدث" الإخبارية أن هيئة التفاوض السورية سوف تتحرك باتجاه تحريك الملف السياسى، لافتا أن الأمور لن تسير وفقا ما يتمنون ، مشددا على أن فاعلية عملية التفاوض تحتاج لارادة دولية وموافقة روسية أمريكية تحديدا.

وأضاف أن لا توجد فرص للتقدم فى عملية السلام خلال الأيام المقبلة خاصة بعد التغييرات التى جرت فى الادارة الأمريكية خلال الأيام الماضية.

كان المرصد السورى لحقوق الإنسان قد أعلن - فى وقت سابق - أن النظام يسيطر على أكثر من 90% من الغوطة الشرقية.