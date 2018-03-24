الإمارات تدين حادث تفجير الإسكندرية وتجدد تضامنها مع مصر ضد الإرهاب







كتب محمد تهامى زكى

أدانت دولة الإمارات الشقيقة، حادث التفجير الإرهابى الذى وقع صباح اليوم، السبت، فى شارع المعسكر الرومانى فى حى رشدى بالإسكندرية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى فى بيان لها، نقلتها وكالة وام، أن دولة الإمارات تدين بشدة هذا العمل الإرهابى والإجرامى الجبان الذى يستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر الشقيقة ويتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والإنسانية، وتجدد تضامنها ووقوفها إلى جانب الأشقاء فى مصر قيادة وحكومة وشعبا.

كما أكد البيان، موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذى يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره.

وأعربت الوزارة عن تعاطف دولة الإمارات العربية المتحدة العميق وتعازيها الصادقة لأسر ضحايا هذا العمل الإجرامى، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ويجنب الشعب المصرى الشقيق كل مكروه.

كانت عبوة ناسفة موضوعة أسفل إحدى السيارات انفجرت صباح اليوم السبت على جانب الطريق بشارع المعسكر الرومانى بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية أثناء مرور اللواء مدير أمن الإسكندرية مستقلاً سيارته.

وأوضح مسئول مركز الإعلام بوزارة الداخلية، أن الانفجار أسفر عن استشهاد أحد أفرد الشرطة وإصابة أربعة آخرين، وحدوث تلفيات ببعض السيارات المتوقفة على جانبى الطريق.