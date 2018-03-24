الإعدام "لغزال" و"فطيرة" لقتلهما عاطل لرفضه دفع ثمن المخدرات ببولاق أبوالعلا







كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين برئاسة المستشار حسنى الضبع، اليوم، السبت، بمعاقبة عاطلين بالإعدام شنقا والسجن المؤبد لآخر بتهمة قتل عاطل لرفضه دفع ثمن المخدرات، بعد تصديق المفتى على قرار المحكمة بالإعدام للمتهمين.

كان قسم شرطة بولاق أبو العلا تلقى بلاغا من "سيد.ا" ترزى باكتشافه وفاة "على.ع.ع" 33 سنة بائع متجول والمقيم بغرفة بالعقار "ملك المبلغ"، الكائن 50 شارع محمد شاهين دائرة القسم، والسابق اتهامه فى 5 قضايا، أخرها 8302 لسنة 2013م الفيوم أول "سلاح بدون ترخيص"، والمحكوم عليه فى 5 قضايا " تبديد وسلاح أبيض وسرقة"، بإجمالى حبس 3 سنوات و5 أشهر.

بالانتقال إلى مكان الواقعة عثر على جثة المتوفى بالغرفة، يرتدى ملابسه كاملة، وفى حالة تعفن رمى متقدم ومتحللة، وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وبالكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش صحة المشرحة، قرر خلوها من الإصابة الظاهرية، وأن الوفاة طبيعية، وعقب قرار مفتش الصحة وتصريح النيابة بالدفن، تشكك ذووه فى الوفاة جنائيا، وتم إخطار النيابة العامة التى قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وبمتابعة الصفة التشريحية لجثة المتوفى، تبين وجود طعنة نافذة بالبطن و3 طعنات أعلى الصدر نتيجة آله حادة وكسر بعظمة الوجه والفك من الجانب الأيمن نتيجة ارتطام جسم صلب به، و تم وضع خطة أمنية لضبط المتهمين.

وتبين من خلال التحريات، أن المتورطين فى الجريمة: "محمد.أ.م" وشهرته ميدو غزال 30 سنة عاطل ومقيم 103 شارع محمد قاسم من شارع ظهر الجمال ـ دائرة القسم، و السابق اتهامه فى 7 قضايا آخرها 1140لسنة 2015م بولاق " بلطجة". و "محمد.ط.إ" وشهرته فطيرة 29 سنة جزار ومقيم 17 شارع أبو طالب دائرة القسم والسابق اتهامه فى عدد 7 قضايا، آخرها 5594 لسنة 2011م قصر النيل "مخدرات"، و"أحمد.ص.م" وشهرته صديق سن 29 عاطل، ومقيم 11 حارة القبطان من شارع شركس الوسطاني ـ دائرة القسم، والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها 3689 لسنة 2015م بولاق " سلاح".

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف الأول بأنهم تقابلوا مع المجنى عليه بمدخل العقار سكنهم، ونشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهم، مما أثار حفيظتهم فخططوا للتخلص منه، وانتظروا حتى يصعد للغرفة واستغرق فى النوم، فصعد ومعه الثانى للغرفة، بينما انتظر الثالث أمام العقار لمراقبة الطريق، وقام المتهم الثانى بضربه بماسورة حديدية على رأسه "تحصل عليها من على سلم العقار"، ثم قام الأول بطعنه عدة طعنات بالبطن والصدر بسلاح أبيض " سكين" تحصل عليه من داخل غرفة المجنى عليه، حتى تأكدوا من وفاته وفروا هاربين.

وبمواجهة المتهمين الثانى والثالث، تم بإرشادهم ضبط الماسورة والسكين المستخدمتين فى ارتكاب الواقعة، وحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلى، وتولت النيابة العامة التحقيق.