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الإدارية العليا تقضى بعدم الاختصاص بنظر طعن توفيق عكاشة على إسقاط عضويته بالبرلمان

السبت، 24 مارس 2018 12:03 م
الإدارية العليا تقضى بعدم الاختصاص بنظر طعن توفيق عكاشة على إسقاط عضويته بالبرلمان البرلمانى السابق توفيق عكاشة-أرشيفية





كتب أحمد عبد الهادى
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قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد ابو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم الاختصاص، بنظر الطعن المقام من توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب.
 
اختصم الطعن الذى حمل رقم 39758 لسنة 62، كلا من رئيس مجلس النواب، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات.
 
 
 
 
 

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