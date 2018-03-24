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الإدارية العليا تؤيد قرار منع إيطالى من دخول البلاد لنشره الفتنة الطائفية

السبت، 24 مارس 2018 12:14 م
الإدارية العليا تؤيد قرار منع إيطالى من دخول البلاد لنشره الفتنة الطائفية المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة-أرشيفية





كتب أحمد عبد الهادى
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قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم، السبت، بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والقاضى بإلغاء قرار الداخلية بمنع لوتشانو فيردوتشيا من دخول البلاد.

 

ذكر الطعن رقم 103338 لسنة 61 قضائية علّيا، أن المذكور حاصل على الجنسية الإيطالية، وتوافرت معلومات لدى وزارة الداخلية بأنه يستغل بعض المواقع الإلكترونية لنشر حالة الفوضى، ويؤجج للفتنة الطائفية بترديده شعارات ليس لها دليل من الصحة بأن الأقباط مضطهدون.

 

وأضاف الطعن أنه كان يسعى لتأسيس جمعية الغد المسيحية بالإسكندرية، ليتخذها مكانا لنشر أفكاره الطائفية وزعزعة استقرار البلاد،

 


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