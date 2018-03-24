"الأوقاف" تقرر إقامة ملتقى الفكر الإسلامى فى رمضان للعام الثانى على التوالى

كتب لؤى على

يعقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعا طارئا بجميع قيادات الوزارة اليوم السبت، عقب افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم، حيث تم دعوة جميع قيادات الوزارة وجميع مديرى المديريات لحضور افتتاح المسابقة، ويعقب الافتتاح اجتماع الوزير بهم، حيث يتناول الاجتماع عددا هاما من الملفات والقضايا الدعوية والإدارية والاستعداد المبكر لشهر رمضان وإقامة الملتقيات الرمضانية وفِى مقدمتها ملتقى الفكر الإسلامى بساحة مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، وخطة الوزارة فى مجال البر، ودعم علاج العاملين من أبناء الوزارة من مرضى فيرس с ومرضى الأورام.

بالإضافة إلى مناقشة دراسة آلية عمل شهادة أمان للراغبين من صغار الإداريين والعمالة المهنية والخدمات المعاونة من أبناء الوزارة فى صورة قرض حسن يتم سداده على أقساط دون أية فوائد أو مصروفات إدارية، والاستعداد لمشروع صكوك الأضاحى وشنطة رمضان، حيث توفر الوزارة ٢٠٠٠ طن سلعة غذائية للأسر الفقيرة والمحتاجة توزع قبيل بداية الشهر الكريم، وآلية اختيار المتقدمين للحج من أبناء الوزارة للعام الحالى، وتفعيل دور الواعظات، وخطة الوزارة فى التوعية بأهمية ترشيد المياه بالتعاون مع وزارتى الزراعة والرى، وعددا من القضايا والملفات الأخرى.