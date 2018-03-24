الأمن العام يضبط 32 متهم وبحوزتهم 33 قطعة سلاح نارى خلال 24 ساعة







كتب محمود عبد الراضى

واصلت أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية جهودها لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم (تهريب ، تصنيع ، إتجار ، إحراز ، حيازة ) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية .

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال ٢٤ ساعة عن ضبط (33 قطعة سلاح بحوزة 32 متهم ) .

حيث تم ضبط بندقية آلية و8 بنادق خرطوش و2 طبنجة و22 فرد محلى الصنع و 307 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين ، والعرض على النيابات المختصة وجارى إستمرار الحملات .