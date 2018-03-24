"الأفروأسيوى" يعقد منتدى تأمينات الحياة أبريل القادم







رانيا فزاع

يعقد الاتحاد الأفروأسيوى للتأمين بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية منتدى "الأفرو أسيوى لتأمينات الحياة" فى دورته الثانية يوم 23 و24 أبريل القادم، تحت عنوان "تأمينات الحياة والشمول المالى الوصول لجميع شرائح المجتمع".

وسيكون محور المنتدى بحسب بيان صادر من الاتحاد اقتناعا من الهيئة والاتحاد بأن تلك الفعاليات وما يصاحبها من زخم وحورات تسهم فى نشر الوعى التأمينى، وتساعد فى إلقاء الضوء عن مدى اسهامات تطبيقات التامين فى تضمين المواطنين البسطاء داخل المنظومة المصرفية وسوف يناقش المنتدى عدد من الموضوعات وهى الطلب على التأمين والشمول المالى وتكنولجيا التأمين، والفرص فى صناعة التأمين ورؤية مستقبلية نحو نجاح قنوات توزيع المنتجات التأمينية لدى محدوى الدخل، والابتكار بتطوير المنتجات ومتطلبات أساسية لتحقيق النجاح لمنتجات التأمين.

يذكر أن عادل منير رئيس الاتحاد قال فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع" أن هذا المنتدى يعقد فى مصر كل عامين ويختص بتأمينات الحياة وصناعتها حول العالم. وأضاف منير أنهم يهدفون من هذا المؤتمر إلى تحقيق تبادل لخبرات عدد من الدول فى مجال تأمينات الحياة، ويركز هذا العام على الشمول المالى، الذى تولى له الدولة المصرية، اهتمام كبير وتدعمه منذ فترة موضحا أن تأمينات الحياة تعد جزءًا من الخدمات المالية سواء فى صورة حماية ادخارية أو مالية أو علاج صحى خاصة للفئات من محدودى الدخل.

وأكد أمين عام الاتحاد الأفرو أسيوى أن دول شرق اسيا وأمريكا الشمالية وغيرها من الدول تستفيد من تأمينات الحياة فى الشمول المالى بقدر كبيير عكس مصر التى مازالت متأخرة إلى حد ما فى هذا المجال. وأشار أمين عام الاتحاد الأفرو أسيوى إلى دور تأمينات الحياة فى الوصول إلى الفئات البعيدة عن الخدمات المالية ما يسهم فى تحقيق الشمول المالى، ودعم الخدمات المالية فى النهاية.