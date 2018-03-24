"الأعلى للجامعات" يرجئ إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور

كتب وأئل ربيعى

عقد المجلس الأعلى للجامعات جلسته الشهرية بعد ظهر اليوم السبت، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور يوسف راشد القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات.

قرر المجلس إرجاء النظر فى الموافقة على إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور، لحين إعداد لائحة مستقلة لبدء الدراسة فيها وإحالة موضوع بدء الدراسة بكلية الهندسة بجامعة دمياط اعتبارا من العام الجامعى 2018 / 2019، لجنة القطاع المختص لبحث مدى توافر المقومات البشرية والمادية، ووافق المجلس على تعديل تشكيل اللجنة العليا للتنسيق للعام الجامعى 2018/ 2019 لضم عناصر جديدة للجنة لخلق كوادر جديدة تعمل كصف ثانى للجنة.

فى مستهل الجلسة وجه الوزير الشكر لرؤساء الجامعات على مشاركتهم الفعالة بفعاليات المؤتمر القومى للبحث العلمى والمعرض الذى تم تنظيمه على هامش المؤتمر لعرض اختراعات شباب الباحثين، والذى تم تنظيمه اليوم برعاية وحضور رئيس الجمهورية.

ووجه الوزير الشكر والتقدير للدكتور حسام الملاحى مساعد أول الوزير السابق للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات على ما قدمه من إنجازات خلال الفترة الماضية، كما وجه الشكر والتقدير للدكتور عز الدين أبو ستيت الأمين العام السابق لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية على ما بذله من جهود ممتدة خلال الفترة الماضية.

وهنأ المجلس الدكتور صديق عبد السلام الأمين العام الجديد للمجلس الجامعات الخاصة والأهلية وتمنى له التوفيق فى عمله.

وطلب الوزير من المجلس القيام بدراسة وإيجاد أفكار جديدة لزيادة الموارد الذاتية للجامعات المصرية، بما فى ذلك زيادة البرامج العلمية المتميزة، ووجه بضرورة إحاطة وزارة التعليم العالى بشأن التعاون مع الجهات الأجنبية والمكاتب الثقافية للسفارات والتنسيق مع الوزارة فى ذلك الشأن.