"الأعلى للإعلام" ينتهى من تشكيل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الرئاسة







كتب محمد السيد

انتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من تشكيل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الرئاسة، المقرر إجراؤها أيام 26 و27 و28 مارس الجارى، وتضم الغرفة فنيين للفحص والمتابعة وخبراء فى مجال الإعلام.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة تضم 4 أعضاء بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هم: جمال شوقى وصالح الصالحى ومجدى لاشين والدكتورة سوزان القلينى، متابعا: "المجلس يتابع الآن التزام وسائل الإعلام بمعايير المتابعة فى الصمت الانتخابى، ويرصد أى خروقات".

وأضاف المصدر، أن اللجنة ستطبق لائحة الجزاءات التى أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على المخالفين، عبر الرصد والمتابعة والتقييم بشكل يومى لكل الشاشات والصحف، داعيا الصحفيين والإعلاميين وكل الوسائل للالتزام بالمعايير التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة العملية الانتخابية.