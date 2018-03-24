الأزهر الشريف يدين حادث انفجار الإسكندرية الإرهابى







كتب لؤى على

أدان الأزهر الشريف، بأشد العبارات، الانفجار الإرهابى، الذى وقع ظهر اليوم السبت فى الإسكندرية، أثناء مرور مدير أمن الإسكندرية مستقلا سيارته، ما أسفر عن استشهاد شرطى وإصابة آخرين.

وشدد الأزهر الشريف على أن تلك الأعمال الإجرامية تعد من الإفساد فى الأرض، لما فيها من ترويع للآمنين وبث للفوضى والذعر، داعيا الشعب المصرى للوقوف بكل قوة خلف مؤسسات الدولة، وفى مقدمتها القوات المسلحة والشرطة الباسلة، حتى يتم القضاء على شراذم تلك العصابات الإرهابية.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لذوى شهيد الشرطة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وأن يمن - تعالى - على المصابين بالشفاء العاجل.