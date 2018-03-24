الأزهر الشريف يدين حادث انفجار الإسكندرية الإرهابى

الأزهر الشريف يدين حادث انفجار الإسكندرية الإرهابىالسبت، 24 مارس 2018 01:38 م
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
كتب لؤى على
إضافة تعليق
أدان الأزهر الشريف، بأشد العبارات، الانفجار الإرهابى، الذى وقع ظهر اليوم السبت فى الإسكندرية، أثناء مرور مدير أمن الإسكندرية مستقلا سيارته، ما أسفر عن استشهاد شرطى وإصابة آخرين.
وشدد الأزهر الشريف على أن تلك الأعمال الإجرامية تعد من الإفساد فى الأرض، لما فيها من ترويع للآمنين وبث للفوضى والذعر، داعيا الشعب المصرى للوقوف بكل قوة خلف مؤسسات الدولة، وفى مقدمتها القوات المسلحة والشرطة الباسلة، حتى يتم القضاء على شراذم تلك العصابات الإرهابية.
وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لذوى شهيد الشرطة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وأن يمن - تعالى - على المصابين بالشفاء العاجل.
إضافة تعليق
المكاسب الخمسة من ودية الفراعنة أمام البرتغال.. تخلى كوبر عن الأداء الدفاعى.. صلاح "الملك".. تألق الشناوى فى الظهور الأول.. مروان محسن "المهاجم الأفضل".. تريزيجيه ووردة "مواهب على ردار الإبداع"
صور.. اللجان الانتخابية تحت أجنحة نسور الداخلية.. استنفار أمنى بمقار إقامة القضاة.. والمفرقعات تمشط مراكز اقتراع ماراثون الرئاسة.. وتعزيز الإجراءات بالمناطق الملتهبة.. وعناصر الشرطية النسائية لمساعدة المسنات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة