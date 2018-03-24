video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 01:49 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأزهر الشريف يدين حادث انفجار الإسكندرية الإرهابى

السبت، 24 مارس 2018 01:38 م
الأزهر الشريف يدين حادث انفجار الإسكندرية الإرهابى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر





كتب لؤى على
إضافة تعليق

أدان الأزهر الشريف، بأشد العبارات، الانفجار الإرهابى، الذى وقع ظهر اليوم السبت فى الإسكندرية، أثناء مرور مدير أمن الإسكندرية مستقلا سيارته، ما أسفر عن استشهاد شرطى وإصابة آخرين.
 
وشدد الأزهر الشريف على أن تلك الأعمال الإجرامية تعد من الإفساد فى الأرض، لما فيها من ترويع للآمنين وبث للفوضى والذعر، داعيا الشعب المصرى للوقوف بكل قوة خلف مؤسسات الدولة، وفى مقدمتها القوات المسلحة والشرطة الباسلة، حتى يتم القضاء على شراذم تلك العصابات الإرهابية.
 
وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لذوى شهيد الشرطة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وأن يمن - تعالى - على المصابين بالشفاء العاجل.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خبير فى مكافحة الإرهاب: تفجير الإسكندرية محاولة إخوانية لإفشال الانتخابات

مدير أمن الإسكندرية يتفقد موقع حادث الانفجار بعد نجاته من محاولة الاغتيال

الازهر الشريف

تفجير اسكندرية

حادث الاسكندرية

تفجير الاسكندرية

موكب مدير امن اسكندرية

تفجير موكب مدير امن اسكندرية

حادث الاسكندرية اليوم

تفجير الإسكندرية

مدير امن الاسكندرية

تفجير منطقة رشدي

انفجار سيارة فى الاسكندرية




لا تفوتك
"التموين" تطرح 8 أصناف جديدة من العصائر والمعلبات خلال شهر رمضان

"التموين" تطرح 8 أصناف جديدة من العصائر والمعلبات خلال شهر رمضان

الحكومة النرويجية تقترح حظر ارتداء النقاب والبرقع فى مؤسسات التعليم

الحكومة النرويجية تقترح حظر ارتداء النقاب والبرقع فى مؤسسات التعليم

المكاسب الخمسة من ودية الفراعنة أمام البرتغال.. تخلى كوبر عن الأداء الدفاعى.. صلاح "الملك".. تألق الشناوى فى الظهور الأول.. مروان محسن "المهاجم الأفضل".. تريزيجيه ووردة "مواهب على ردار الإبداع"

المكاسب الخمسة من ودية الفراعنة أمام البرتغال.. تخلى كوبر عن الأداء الدفاعى.. صلاح "الملك".. تألق الشناوى فى الظهور الأول.. مروان محسن "المهاجم الأفضل".. تريزيجيه ووردة "مواهب على ردار الإبداع"

صور.. اللجان الانتخابية تحت أجنحة نسور الداخلية.. استنفار أمنى بمقار إقامة القضاة.. والمفرقعات تمشط مراكز اقتراع ماراثون الرئاسة.. وتعزيز الإجراءات بالمناطق الملتهبة.. وعناصر الشرطية النسائية لمساعدة المسنات

صور.. اللجان الانتخابية تحت أجنحة نسور الداخلية.. استنفار أمنى بمقار إقامة القضاة.. والمفرقعات تمشط مراكز اقتراع ماراثون الرئاسة.. وتعزيز الإجراءات بالمناطق الملتهبة.. وعناصر الشرطية النسائية لمساعدة المسنات

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

الترسانه يواجه المريخ في رحلة الاقتراب من العودة للدوري الممتاز

الترسانه يواجه المريخ في رحلة الاقتراب من العودة للدوري الممتاز

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة