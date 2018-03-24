"الأرصاد": طقس صيفى خلال أيام انتخابات الرئاسة.. ومتوسط الحرارة 30 درجة







وائل ربيعى

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود طقس صيفى خلال أيام الانتخابات الرئاسية، التى تنطلق بعد غد الإثنين، معلنا أن متوسط درجات الحرارة خلال الأيام الثلاثة يصل إلى 30 درجة.

وأضاف عبد العال، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه من المعروف عن فصل الربيع أنه يشهد موجات حرارية متسارعة، مؤكدا أن درجات الحرارة العظمى بالقاهرة تصل 28 يوم الإثنين المقبل و31 إلى 32 يوم الثلاثاء على أن تصل أعلى معدل لها خلال الانتخابات يوم الأربعاء المقبل بـ 33 أو 34 درجة على حد أقصى.