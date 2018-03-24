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"الأدلة الجنائية ودورها فى كشف غموض الجريمة".. ندوة بحقوق سوهاج

السبت، 24 مارس 2018 01:00 ص
"الأدلة الجنائية ودورها فى كشف غموض الجريمة".. ندوة بحقوق سوهاج جامعة سوهاج





سوهاج - محمود مقبول
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تنظم كلية الحقوق بجامعة سوهاج، اليوم السبت 24 مارس، بالتعاون مع المركز للعربى للدراسات والتدريب وإعداد الباحثين، ندوة، بعنوان "دور الأدلة الجنائية والطب الشرعى فى كشف غموض الجريمة وتحقيق العدالة"، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعى الجديد فى تمام الساعة العاشرة صباحا.

 

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وأشار إلى أن الندوة تهدف إلى نشر الوعى العلمى والمجتمعى بأهمية الحفاظ على مسرح الجريمة، والتوعية الأمنية والقانونية بالأدلة الجنائية ودورها فى تحقيق الأمن للمجتمع؛ وقال الدكتور حازم عبد الرحمن عميد الكلية أن الندوة تساهم فى رفع مستوى للدارسين والعاملين والمهتمين بمجالات العلوم الجنائية والدراسات القضائية، مضيفا إلى أن الندوة ستتناول عدة موضوعات منها الطرق المستحدثة فى كشف التزييف والتزوير، أهمية البصمة الوراثية فى التحقيقات الجنائية ودورها فى كشف غموض الجريمة؛ وذكر محمود على مدير المركز أن ينظم عدد من الدورات التدريبية فى مجال علوم الأدلة والبحوث الجنائية والمساعدة فى كشف التزوير والتزييف.

 

والجدير بالذكر أنه سيحاصر بالندوة كل من د. رجاء محمد عبد المعبود أستاذ الطب الشرعى بجامعة أسيوط ود.عماد هاشم مدير إدارة أبحاث التزييف بوزارة العدل ود.غادة على أستاذ البصمة الوراثية بجامعة أسيوط بالإضافة إلى د.عادل محمود رئيس قسم القانون الجنائى بالكلية وذلك بحضور نخبة من خبراء الأدلة الجنائية وأبحاث التزييف والتزوير وأساتذة القانون بالكلية.

 


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