افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم اليوم برعاية رئيس الجمهورية

افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم اليوم برعاية رئيس الجمهوريةالسبت، 24 مارس 2018 04:00 ص
وزارة الأوقاف
كتب لؤى على
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تفتتح وزارة الأوقاف المصرية اليوم السبت المسابقة العالمية الخامسة والعشرين للقرآن الكريم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبمشاركة دولية واسعة بلغت خمسين دولة، يشارك منها ستة وستون متسابقا وعشرة محكمين دوليين، وتتجاوز جوائز المسابقة المليون جنيه، ويقام على هامش المسابقة بعض الندوات العامة، والزيارات الميدانية لبعض المعالم الأثرية والتاريخية والدينية للوقوف على بعض جوانب عظمة وثراء الحضارة المصرية العظيمة.
كما سيتم بث فعاليات المسابقة بثا مباشرا على الموقع الرسمى للوزارة وصفحتها على الفيس بوك، وتهدف المسابقة إلى جانب خدمة كتاب الله عز وجل اكتشاف وتشجيع المواهب من النشء وشباب القرّاء وتقديم جيل جديد من شباب القرّاء من مختلف دول العالم، خدمة لكتاب الله عز وجل ولأهل القرآن الحقيقيين المتميزين، فى إطار دور مصر الريادى والتاريخى فى خدمة القرآن وأهل القرآن وقراء القرآن.
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