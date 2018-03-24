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اغلاق 8 منشآت طيبة مخالفة وضبط 240 عبوة دوائية مجهولة المصدر بالشرقية

السبت، 24 مارس 2018 12:58 م
اغلاق 8 منشآت طيبة مخالفة وضبط 240 عبوة دوائية مجهولة المصدر بالشرقية اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية





الشرقية- إيمان مهنى
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أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، قراراً بالغلق الإداري لـ8 منشآت طبية غير حكومية بمركز ومدينة كفر صقر لإدارتها بدون ترخيص بالمخالفة ﻷحكام القانون رقم 51 لـ1981والمعدل بالقانون رقم 153 / 2004 بشأن تنظيم العمل بالمنشآت الطبية غيرالحكومية .

وكان وكيل وزارة الصحة قد قام بعرض مذكرة على المحافظ لإستصدار قرار غلق إداري لـ 8 منشآت طبية خاصة تضم " 6عيادة - معمل - حضانة "  تدار بدون ترخيص بمركز ومدينة كفر صقر وأشر المحافظ بالموافقة حفاظاً على صحة المواطنين وتنفيذاً ﻷحكام القانون المنظمة في هذا الشأن .

 وفي سياق متصل ، أضاف بيان ، أنه قامت مديرية الطب البيطري " إدارة الخدمات " بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية بتنفيذ حملة تفتيشية مكبرة على العيادات ومراكز ومعارض ومخازن بيع وتداول الأدوية البيطرية بمركزي فاقوس والصالحية الجديدة وأسفرت عن ضبط 240 عبوة أدوية بيطرية مخالفة و 4 مراكز بيطرية تعمل بدون ترخيص . 

أوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري ، أنه المرور على  5  مراكز لبيع وتداول الأدوية البيطرية تم ضبط  4 مراكز يعملون بدون تراخيص 3 منهم لا يوجد بها طبيب بيطري ، كما تم ضبط عدد 240 عبوة تضم 12 صنف دواء بيطري مخالفة ما بين " أدوية مجهولة المصدر- أدوية محظورة " وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات ومصادرة الأدوية المخالفة .

 


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