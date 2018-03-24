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السبت، 24 مارس 2018 10:45 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

السبت، 24 مارس 2018 09:35 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت





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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم السبت.

شهيدان و5 ومصابين فى حادث انفجار المعسكر الرومانى بالإسكندرية.. والداخلية: نجاة مدير الأمن من الاغتيال

1

الرئيس السيسي يشهد افتتاح مؤتمر "إطلاق طاقات المصريين" ويؤكد: مصر بحاجة لمجتمع العلماء المفكر المثقف

2

المحاكم الابتدائية تسلم الأوراق الانتخابية للقضاة وتوفر استراحة للإقامة بها

3

المحكمة الإدارية العليا تقضى بإلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى قضية "قطع الاتصالات" ‎

4

وزير التعليم العالى: 70% من الجامعات تقدمت بملفاتها لتحسين تصنيفها العالمى

5

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

6

مران خفيف للاعبى المنتخب بعد مباراة البرتغال.. وجابر والشحات يواصلان التأهيل.. ومروان محسن يقود الهجوم أمام اليونان

7

BBC: العثور على جدارية نادرة للملكة حتشبسوت داخل مخزن متحف فى ويلز

8

جامعة المنصورة تبتكر لقاحا للحساسية يتفوق على المستورد وبـ"20 جنيه بس

"

9

اتحاد الكرة: قمة الأهلى والزمالك فى ختام الدورى باستاد القاهرة

 
10

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السيسى

الاهلى

المنتخب المصرى

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