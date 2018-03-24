اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت







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شهيدان و5 ومصابين فى حادث انفجار المعسكر الرومانى بالإسكندرية.. والداخلية: نجاة مدير الأمن من الاغتيال

الرئيس السيسي يشهد افتتاح مؤتمر "إطلاق طاقات المصريين" ويؤكد: مصر بحاجة لمجتمع العلماء المفكر المثقف

المحاكم الابتدائية تسلم الأوراق الانتخابية للقضاة وتوفر استراحة للإقامة بها

المحكمة الإدارية العليا تقضى بإلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى قضية "قطع الاتصالات" ‎

وزير التعليم العالى: 70% من الجامعات تقدمت بملفاتها لتحسين تصنيفها العالمى

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

مران خفيف للاعبى المنتخب بعد مباراة البرتغال.. وجابر والشحات يواصلان التأهيل.. ومروان محسن يقود الهجوم أمام اليونان

BBC: العثور على جدارية نادرة للملكة حتشبسوت داخل مخزن متحف فى ويلز

جامعة المنصورة تبتكر لقاحا للحساسية يتفوق على المستورد وبـ"20 جنيه بس "