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استمرار إغلاق ميناء نويبع البحرى لسوء الأحوال الجوية

السبت، 24 مارس 2018 10:40 ص
استمرار إغلاق ميناء نويبع البحرى لسوء الأحوال الجوية ميناء نويبع - أرشيفية





جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر استمرار إغلاق ميناء نويبع البحرى لسوء الأحوال الجوية، حيت تم إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الرابعة مساء أمس الجمعة نظرا لسوء الأحوال الجوية و شدة الرياح التى بلغت 25 عقدة جنوبية شرقية و الضغط 1003 مللى بار و ارتفاع الأمواج ما بين 3 إلى 4 أمتار و حالة البحر مضطرب و ذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية و الممتلكات العامة و الخاصة.

و شدد اللواء هشام أبو سنه رئيس هيئة موانىء البحر الأحمر فى بيان، على مديرى الموانىء باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل و مخارج الموانىء و المتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية للخريطة المناخية و الجومائية لسلامة الملاحة البحرية و حفاظا على سلامة الأرواح و الممتلكات العامة و الخاصة.

 


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