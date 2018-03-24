استعلم عن مقر لجنتك فى انتخابات الرئاسة 2018 بالرقم القومى







كتب سمير حسنى

وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الرسمى، على "الإنترنت"، خدمة الاستعلام عن مقر مكان اللجنة الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية والرقم في الكشوف الانتخابية، من خلال الرقم القومى.

وتنطلق انتخابات الرئاسة، بعد غد، الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 من نفس الشهر.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، انتهت من توزيع الناخبين على اللجان الفرعية، كما وزعت القضاة على اللجان العامة والفرعية الذين سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية.

كما وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات، القواعد الإرشادية الخاصة بعملية الانتخابات الرئاسية لعام 2018، ونشرتها على موقعها الإلكترونى لتوعية القضاة والناخبين ووكلاء المرشحين ومندوبى منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام بكافة القواعد التى يجب اتباعها أثناء عمليات الاقتراع داخل اللجان الفرعية.