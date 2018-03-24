ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الجوية على "حارم" بريف إدلب إلى 44 قتيلا

ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الجوية على "حارم" بريف إدلب إلى 44 قتيلاالسبت، 24 مارس 2018 10:26 ص
قصف فى سوريا - أرشيفية
أ ش أ
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أفادت تقارير إخبارية، اليوم السبت، بارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الجوية الروسية على سوق شعبية بمدينة "حارم" بريف إدلب الشمالى إلى 44 قتيلا وأكثر من 50 جريحا.
وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، أن العديد من حالات المصابين فى خطر، مشيرة إلى أنه بذلك يرتفع عدد ضحايا الغارات الجوية التى نفذت فى ريف إدلب خلال الساعات الـ48 الماضية إلى 72 قتيلا، ومن ناحية أخرى، كان المرصد السورى لحقوق الإنسان، أعلن صباح اليوم، مقتل أحد العناصر فى اشتباكات مع مسلحى المعارضة فى مدينة درعا وريفها.
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