احتجاجات فى إسرائيل على خطة ترحيل طالبى اللجوء السياسى الأفارقة

احتجاجات فى إسرائيل على خطة ترحيل طالبى اللجوء السياسى الأفارقةالسبت، 24 مارس 2018 11:15 م
احتجاجات فى إسرائيل - ارشيفية
(أ ش أ)
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نظم عدة آلاف من طالبى اللجوء السياسى الأفارقة مظاهرة مساء اليوم السبت، احتجاجا على خطة إسرائيل لترحليهم للخارج.
وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن إسرائيل تعتبر أغلبية هؤلاء الأفارقة من الساعين للحصول على عمل وليس اللجوء السياسي، وتؤكد عدم وجود أية التزامات عليها بالإبقاء عليهم على أراضيها.
وكانت إسرائيل عرضت على طالبى اللجوء - الذين يقدر عددهم بنحو 40 ألف شخص - الترحيل إلى دولة إفريقية أخرى - لم تحددها - مقابل الحصول على 3500 دولار وتذكرة طائرة، وإلا تعرضوا للاعتقال لأجل غير مسمى.
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