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"اتصالات البرلمان": مناقشة تقنين "أوبر وكريم" فور عودة المجلس للانعقاد

السبت، 24 مارس 2018 12:00 ص
"اتصالات البرلمان": مناقشة تقنين "أوبر وكريم" فور عودة المجلس للانعقاد لجنة الاتصالات بمجلس النواب





كتب محمد صبحى
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أكد النائب أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك عدة قوانين مهمة تحتل أولويات عمل اللجنة فور عودة المجلس للانعقاد عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية الجارية، ومنها قانون تقنية المعلومات ومكافحة الجرائم المعلوماتية، بالإضافة إلى قانون تقنين "أوبر وكريم".

 

وأضاف زيدان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن البرلمان فى انتظار قانون الحكومة بشأن "أوبر وكريم"، مؤكدًا أنه من المفترض أن تخضع تلك الشركات للضريبة من خلال قانون يحكم نظام العمل بها، خاصة أنها تضم شريحة كبيرة من الشباب وحفاظًا على فرص العمل المتاحة لهم فلابد من تقنين وضع تلك الشركات.

 

وأكد أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن الفترة القليلة المقبلة سيتم إدخال مشروع قانون أوبر وكريم للجلسة العامة للبرلمان، خاصة أنه يحتل أهمية كبيرة.


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