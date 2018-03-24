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إلغاء رحلات البالون بالأقصر لسوء حالة الطقس والرياح المحملة بالأتربة

السبت، 24 مارس 2018 08:01 ص
إلغاء رحلات البالون بالأقصر لسوء حالة الطقس والرياح المحملة بالأتربة البالون الطائر





الأقصر – أحمد مرعى
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قررت سلطات الطيران المدنى بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، إلغاء إقلاع رحلات البالون وذلك تطبيقا لمبدأ السلامة أولا للحفاظ على السياح الأجانب، وبناء على تعليمات أمير عنتر وسيد الخولى مفتشين سلطة الطيران المدنى، لسوء الأحوال الجوية والأجواء الخماسينية، حفاظا على أرواح السياح.

من جانبه، صرح عصام عبد العزيز مدير أرض إقلاع مطار البالون الطائر بالأقصر، أنه تقرر إلغاء جميع رحلات البالون الطائر، وذلك عقب التأكد من عدم قدرة البالونات من الطيران، بسبب الرياح المحملة بالأتربة، للحفاظ على أرواح السياح، وتم التنبيه على كافة الشركات بعدم خروج مناطيدها فى الهواء، للحفاظ على أرواح السائحين من الخطر فى مثل تلك الحالات الجوية السيئة.

   


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