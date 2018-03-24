إقلاع رحلة الخطوط النمساوية من مطار القاهرة بعد إصلاح عطل فنى بالطائرة

إقلاع رحلة الخطوط النمساوية من مطار القاهرة بعد إصلاح عطل فنى بالطائرةالسبت، 24 مارس 2018 03:05 م
مطار القاهرة الدولي - ارشيفية
كتب أحمد حمادة
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أقلعت منذ قليل، طاىرة الخطوط الجوية النمساوية، من مطار القاهرة الدولى، بعد إصلاح عطل فنى حال دون إتمام الطائرة لرحلتها .
وقالت مصادر ملاحية بالمطار، أن الشركة أخطرت سلطات المطار، بوجود عطل فنى برحلتها التى كان من المقرر إقلاعها منذ 7 ساعات، ولكن العطل تسبب فى عدم قدرة الطائرة على الإقلاع بالركاب، مما دفع الشركة لتوزيع الركاب على رحلات أخرى .
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