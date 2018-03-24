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السبت، 24 مارس 2018 03:21 م
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إقلاع رحلة الخطوط النمساوية من مطار القاهرة بعد إصلاح عطل فنى بالطائرة

السبت، 24 مارس 2018 03:05 م
إقلاع رحلة الخطوط النمساوية من مطار القاهرة بعد إصلاح عطل فنى بالطائرة مطار القاهرة الدولي - ارشيفية





كتب أحمد حمادة
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أقلعت منذ قليل، طاىرة الخطوط الجوية النمساوية، من مطار القاهرة الدولى، بعد إصلاح عطل فنى حال دون إتمام الطائرة لرحلتها .
 

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، أن الشركة أخطرت سلطات المطار، بوجود عطل فنى برحلتها التى كان من المقرر إقلاعها منذ 7 ساعات، ولكن العطل تسبب فى عدم قدرة الطائرة على الإقلاع بالركاب، مما دفع الشركة لتوزيع الركاب على رحلات أخرى . 
 
 
 

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