إقلاع رحلة الخطوط النمساوية من مطار القاهرة بعد إصلاح عطل فنى بالطائرة







كتب أحمد حمادة

أقلعت منذ قليل، طاىرة الخطوط الجوية النمساوية، من مطار القاهرة الدولى، بعد إصلاح عطل فنى حال دون إتمام الطائرة لرحلتها .



وقالت مصادر ملاحية بالمطار، أن الشركة أخطرت سلطات المطار، بوجود عطل فنى برحلتها التى كان من المقرر إقلاعها منذ 7 ساعات، ولكن العطل تسبب فى عدم قدرة الطائرة على الإقلاع بالركاب، مما دفع الشركة لتوزيع الركاب على رحلات أخرى .