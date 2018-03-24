إغلاق جزئى لكورنيش النيل بسبب تركيب كمر خرسانى لكوبرى روض الفرج







كتب عبد الرحمن سيد

وضعت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، حواجز حديدية بمحيط الإغلاق الجزئى لكورنيش النيل لمنع الزحام، بسبب استكمال أعمال إنشاء محور روض الفرج، لتركيب كمر خرسانى لكوبرى روض الفرج، أعلى شارع دوليتان مع كورنيش النيل، بعد حصول شركة المقاولون العرب على تصريح القيام باﻷعمال وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط تلك اﻷعمال.

وسيكون الغلق لمدة 4 ساعات فقط يوميا من الساعة 1 صباحا حتى 5 صباحا حتى 26/3/2018 مع إجراء تحويلات بمحيط اﻷعمال بإشراف وكيل إدارة المرور مع تعيين الخدمات اللازمة، ومراقبة حركة السيارات بواسطة الكاميرات لمنع الزحام .

وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة، من تواجد الخدمات المرورية اللازمة ووضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة الكافية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، وذلك لمواجهة آية كثافات مرورية متوقعة وتيسير الحركة المرورية.