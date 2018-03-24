إغلاق بوغاز البرلس لسوء الأجوال الجوية بكفر الشيخ

إغلاق بوغاز البرلس لسوء الأجوال الجوية بكفر الشيخالسبت، 24 مارس 2018 11:30 ص
سوء الأحوال الجوية
كفر الشيخ محمد سليمان
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تسببت الرياح الشديدة والعواصف الترابية فى إغلاق ميناء الصيد ببرج البرلس بكفر الشيخ وتوقفت حركة المراكب عن الدخول والخروج من وإلى الميناء، وإغلاق بوغاز بحيرة البرلس نظرا لتعذر الرؤية بسبب الرياح المحملة بالأتربة .
وأثر الطقس السيء على حركة السير بالطريق الساحلى الدولى بين بورسعيد والإسكندرية، واضطر سائقو السيارات وخاصة الشاحنات الكبيرة إلى تقليل السرعة وخاصة أمام قرية المرازقة بالبرلس لتراكم كميات كبيرة من الرمال التى انتقلت من الكثبان الرملية المتواجدة بجوار الطريق الدولى بفعل الرياح مما شكل خطورة كبيرة على السيارات العابرة لهذه المنطقة.
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