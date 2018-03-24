إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية







جنوب سيناء فايزة مرسال

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر انه تم إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الثانية ظهرا بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الأنشطة البحرية و الحركة الملاحية.

وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنه رئيس هيئة موانىء البحر الأحمر على مديرى الموانى بضرورة المتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية للخريطة المناخية و الجومائية حفاظا على انتظام و سلامة الملاحة البحرية و الممتلكات العامة و الخاصة.