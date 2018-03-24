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إصدار قرار بإغلاق مركز "الطباخ" الطبى بحلوان بعد كشف "اليوم السابع" لجرائمه

السبت، 24 مارس 2018 02:55 ص
إصدار قرار بإغلاق مركز "الطباخ" الطبى بحلوان بعد كشف "اليوم السابع" لجرائمه محرر اليوم السابع مع كبير عائلة بحلوان





كتب رامى محيى الدين
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بعد أن نشر اليوم السابع تحقيقًا تحت عنوان "هاربات من الفضيحة.. طباخ يدير مركزًا طبيًا غير مرخص ويبتز رواده بصور عارية.. ضحية: "رحت أخس خدرنى ومضانى على إيصالات أمانة ونصيبى فى الشقة".. وكبير عائلة بحلوان: "تدخلت لحل المشكلة فعرض عليا رشوة جنسية"، أصدرت مديرية الشئون الصحية بالقاهرة قرارًا بإغلاق المركز الطبى الذى نشر التحقيق بصدده.

 

وجاء فى تقرير إثبات الحالة لإدارة العلاج الحر بحلوان، المؤرخ بتاريخ 12/3/ 2018، بعد التأكد من عدم وجود تراخيص بهذا الاسم، ووجدت أن الشقة فارغة، وبسؤال حارس العقار أكد أن المكان خالٍ من أى أجهزة وأن صاحب المركز أخلى المكان منذ أيام قليلة.

 

صورة من محضر إثبات الحالة
صورة من محضر إثبات الحالة

 

قرار الإغلاق
قرار الإغلاق

 

كما جاء فى التقرير، أنه بسؤال صاحبة المنزل أفادت بأن صاحب المركز قد أخلى العقار منذ أيام واسترد التأمين الخاص به ونقل متعلقاته وغادر العقار، وتم إبلاغ الشرطة بأن صاحب المركز غير مؤهل لإدارة أى أنشطة مماثلة.

 

على جانب آخر، أفادت إحدى ضحايا المركز، والتى كانت قد سجلت مع "اليوم السابع" من قبل وتدعى "أم إسلام"، فقد أكدت أن صاحب المركز هرب بالأجهزة بعد نشر الموضوع على "اليوم السابع" بأيام قليلة، حيث أحس بالخطر فأخلى المكان، وعندما أتت لجنة من العلاج الحر وجدت المكان خاليًا.

 

وأضافت، أن صاحب المركز هرب بالأجهزة إلى مكان آخر ويمارس النشاط نفسه فيه، مشيرة إلى أنه لابد من التحفظ على أجهزة ومعدات المركز وملاحقة صاحبه حتى لا يضر آخرين.

 

 


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