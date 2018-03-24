إصابة 3 واشتعال النيران بمنزل فى مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا

إصابة 3 واشتعال النيران بمنزل فى مشاجرة بالأسلحة النارية بقناالسبت، 24 مارس 2018 08:31 م
مشاجرة - أرشيفية
قنا - هند المغربي
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أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم السبت، بطلقات نارية متفرقة بالجسم، فى مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية أولاد نجم، التابعة لمركز نجع حمادى، شمال محافظة قنا، استخدموا فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات عائلية بينهما.
وتلقى مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف، بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية نجع كمبل التابعة للوحدة المحلية لقرية أولاد نجم بهجورة بمركز نجع حمادى، أصيب فيها 3 أشخاص بطلقات نارية، كما أسفرت المشاجرة عن اشتعال النيران فى منزل، وتم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادى العام، وهم "أيمن ع" و"علاء ف" و"عرفات م".
ومن جانبها، تحاول قوات الحماية المدنية إخماد الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة، فيما انتقلت قوة أمنية إلى مقر الواقعة للسيطرة على الاشتباكات وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.
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