video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 10:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 10 أشخاص وإتلاف سيارتين فى مشاجرتين بالمنوفية

السبت، 24 مارس 2018 09:48 ص
إصابة 10 أشخاص وإتلاف سيارتين فى مشاجرتين بالمنوفية مشاجرة - أرشيفية





المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

أصيب 10 أشخاص، بإصابات متفرقة، وتعرضت سيارتين للإتلاف، إثر نشوب مشاجرتين بدائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية، لخلافات الجيرة. 
 

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بنشوب مشاجرة ومصابين دائرة مركز الباجور.

 

بالإنتقال ‏والفحص، تبين أن طرفى المشاجرة كل من طرف أول" ج ر ع " موظف مصاباً بجروح قطعية بالرقبة والرأس واليد اليسرى، وأنجاله  " م ج ر ع " مؤهل متوسط مصاباً بجروح قطعية بالكتف الأيسر والرأس، و" أ ج ر ع " مؤهل متوسط مصاباً بجروح ‏قطعية بالرأس والجبهة، وزوجة الأول " ر ف ع ق " ربة منزل مصابة بكدمة وسحجة بالظهر، وطرف ثان "  ع ع  "عامل مصاباً ‏‏بكدمة بالساعد الأيمن، وشقيقاه " ع ع ع " موظف مصاباً بجرح قطعى بالرأس، و"  م ع ع "عامل مصاباً بجرح قطعى باليد ‏اليمنى ، وزوجته  "و ب م " ربة منزل مصابه بجرح سطحى باليد اليمنى، وجميعهم مقيمين دائرة المركز.

 

بسؤال الطرفين، ‏اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث ما به من إصابات لخلافات بسبب الجيرة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم . 

وفى واقعة أخرى، شهدت مدينة الباجور نشوب مشاجرة أخرى شملت كل من طرف أول " أ م إ ح " ربة منزل مصابة بجرح سطحى بالأنف، وأنجالها "ن ج ع " ربة منزل ‏مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وطرف ثان " أ ع م " شقيقه " م ع م " موظف، وجميعهم مقيمين دائرة ‏المركز.

بسؤال الطرفين، اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالسب والضرب، واتهم الطرف الثانى الطرف الأول بإحداث ما بهما ‏من إصابات، وإتلاف سيارتين ملك الرابع والخامس، لخلافات بسبب الجيرة، تم التحفظ على السيارتين، وتحرر عن ذلك المحضر ‏اللازم.‏

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة سائق بطلقات خرطوش بالمنوفية

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديرية امن المنوفية

الباجور

مشاجرة




لا تفوتك
CNN: منتخب مصر قوة لا يستهان بها فى كأس العالم 2018

CNN: منتخب مصر قوة لا يستهان بها فى كأس العالم 2018

بدء الصمت الانتخابى وحظر الدعاية لمرشحى الرئاسة

بدء الصمت الانتخابى وحظر الدعاية لمرشحى الرئاسة

لماذا أصدر تنظيم الحمدين قائمة إرهاب؟.. مؤسس المخابرات القطرية: مناورة ساذجة من أمير التطرف.. أستاذ علوم سياسية: لغسل يده من الإرهاب قبل اللقاء المرتقب مع ترامب.. وخبراء: العالم سُيكذبها

لماذا أصدر تنظيم الحمدين قائمة إرهاب؟.. مؤسس المخابرات القطرية: مناورة ساذجة من أمير التطرف.. أستاذ علوم سياسية: لغسل يده من الإرهاب قبل اللقاء المرتقب مع ترامب.. وخبراء: العالم سُيكذبها

انتخابات الرئاسة 2018.. القضاة يتسلمون مظاريف الاقتراع للتوجه إلى لجانهم الفرعية بالمحافظات.. الهيئة الوطنية للانتخابات: غدا بدء الصمت الانتخابى وتوقف دعاية المرشحين.. وتؤكد:لجان رصد المخالفات لم تتلقى أى شكاوى

انتخابات الرئاسة 2018.. القضاة يتسلمون مظاريف الاقتراع للتوجه إلى لجانهم الفرعية بالمحافظات.. الهيئة الوطنية للانتخابات: غدا بدء الصمت الانتخابى وتوقف دعاية المرشحين.. وتؤكد:لجان رصد المخالفات لم تتلقى أى شكاوى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ارتفاع الطلب على تذاكر الطيران لمصر لـ13% خلال أسبوع

ارتفاع الطلب على تذاكر الطيران لمصر لـ13% خلال أسبوع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة