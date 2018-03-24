إصابة 10 أشخاص وإتلاف سيارتين فى مشاجرتين بالمنوفية







المنوفية - محمود شاكر

أصيب 10 أشخاص، بإصابات متفرقة، وتعرضت سيارتين للإتلاف، إثر نشوب مشاجرتين بدائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية، لخلافات الجيرة.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بنشوب مشاجرة ومصابين دائرة مركز الباجور.

بالإنتقال ‏والفحص، تبين أن طرفى المشاجرة كل من طرف أول" ج ر ع " موظف مصاباً بجروح قطعية بالرقبة والرأس واليد اليسرى، وأنجاله " م ج ر ع " مؤهل متوسط مصاباً بجروح قطعية بالكتف الأيسر والرأس، و" أ ج ر ع " مؤهل متوسط مصاباً بجروح ‏قطعية بالرأس والجبهة، وزوجة الأول " ر ف ع ق " ربة منزل مصابة بكدمة وسحجة بالظهر، وطرف ثان " ع ع "عامل مصاباً ‏‏بكدمة بالساعد الأيمن، وشقيقاه " ع ع ع " موظف مصاباً بجرح قطعى بالرأس، و" م ع ع "عامل مصاباً بجرح قطعى باليد ‏اليمنى ، وزوجته "و ب م " ربة منزل مصابه بجرح سطحى باليد اليمنى، وجميعهم مقيمين دائرة المركز.

بسؤال الطرفين، ‏اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث ما به من إصابات لخلافات بسبب الجيرة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم .

وفى واقعة أخرى، شهدت مدينة الباجور نشوب مشاجرة أخرى شملت كل من طرف أول " أ م إ ح " ربة منزل مصابة بجرح سطحى بالأنف، وأنجالها "ن ج ع " ربة منزل ‏مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وطرف ثان " أ ع م " شقيقه " م ع م " موظف، وجميعهم مقيمين دائرة ‏المركز.

بسؤال الطرفين، اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالسب والضرب، واتهم الطرف الثانى الطرف الأول بإحداث ما بهما ‏من إصابات، وإتلاف سيارتين ملك الرابع والخامس، لخلافات بسبب الجيرة، تم التحفظ على السيارتين، وتحرر عن ذلك المحضر ‏اللازم.‏