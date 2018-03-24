إصابة سيدة ونجلتها فى سقوط مصعد داخل عقار سكنى بالإسكندرية







الإسكندرية – أسماء على بدر

أصيبت سيدة ونجلتها، بسبب سقوط مصعد أحد العقارات بمنطقة المنشية، وتبلغ اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من قسم شرطة المنشية بسقوط مصعد العقار رقم 19 شارع فرنسا دائرة القسم ومصابين.

انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتهم، بالفحص تبين أنه أثناء قيام ت م ا 52 سنة ربة منزل ونجلتيها ن ك م 26 سنة حاصلة علي بكالوريوس تجارة ، ن ك م 27 سنة بدون عمل باستقلال مصعد العقار محل البلاغ من الطابق الرابع للنزول سقط بهن المصعد، مما أدى لإصابتهن بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم .

بسؤالهن، أيدن ما جاء بالفحص، وعللن تواجدهن بالعقار محل الواقعة لشراء بعض المستلزمات من أحد المعارض بالطابق الرابع، ولم يتهمن أحد بالتسبب فى حدوث إصابتهن، تم نقلهن للمستشفى للعلاج، وإخطار حى الجمرك " إدارة المصاعد بالحى" لإجراء المعاينة الفنية، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، تحرر المحضر إدارى قسم شرطة المنشية، وجارى العرض على النيابة .