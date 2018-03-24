إصابة أربعة أشخاص من أسرة واحدة برش خرطوش بالمنوفية

إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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أصيب أربعة أفراد من أسرة واحدة برش خرطوش بدائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية.
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى الباجور العام كل من "م س ع" موظف مصاباً برش خرطوش بالساعدين، وكريمتيه "ر" 5 سنوات، طفلة مصابة برش خرطوش بالعنق، و"ح" عامين مصابة برش خرطوش باليد اليمنى، وكريمة شقيق الأول "س م س" 8 سنوات مصابة برش خرطوش بالعنق وجميعهم مقيمين دائرة المركز وحالتهم العامة جيدة.
بالانتقال والفحص وسؤال الأول قرر أنه أثناء وقوفهم بشرفة المنزل تصادف مرور حفل عرس من أمامهم وفوجئ بصوت طلق نارى أحدث إصابتهم ولم يتهم أحد، ونفى الشبهة الجنائية تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.
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