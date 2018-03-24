video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 10:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة أربعة أشخاص من أسرة واحدة برش خرطوش بالمنوفية

السبت، 24 مارس 2018 09:23 ص
إصابة أربعة أشخاص من أسرة واحدة برش خرطوش بالمنوفية إسعاف - أرشيفية





المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

أصيب أربعة أفراد من أسرة واحدة برش خرطوش بدائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية.

 

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى الباجور العام كل من "م س ع" موظف مصاباً برش خرطوش بالساعدين، وكريمتيه "ر" 5 سنوات، طفلة مصابة برش خرطوش بالعنق، و"ح" عامين ‏مصابة برش خرطوش باليد اليمنى، وكريمة شقيق الأول "س م س" 8 سنوات مصابة برش خرطوش بالعنق وجميعهم مقيمين ‏دائرة المركز وحالتهم العامة جيدة.

 

بالانتقال والفحص وسؤال الأول قرر أنه ‏أثناء وقوفهم بشرفة المنزل تصادف مرور حفل عرس من أمامهم وفوجئ بصوت طلق نارى أحدث إصابتهم ولم يتهم أحد، ونفى ‏الشبهة الجنائية تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة سائق بطلقات خرطوش بالمنوفية

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديرية امن المنوفية

خرطوش

الباجور




لا تفوتك
CNN: منتخب مصر قوة لا يستهان بها فى كأس العالم 2018

CNN: منتخب مصر قوة لا يستهان بها فى كأس العالم 2018

بدء الصمت الانتخابى وحظر الدعاية لمرشحى الرئاسة

بدء الصمت الانتخابى وحظر الدعاية لمرشحى الرئاسة

لماذا أصدر تنظيم الحمدين قائمة إرهاب؟.. مؤسس المخابرات القطرية: مناورة ساذجة من أمير التطرف.. أستاذ علوم سياسية: لغسل يده من الإرهاب قبل اللقاء المرتقب مع ترامب.. وخبراء: العالم سُيكذبها

لماذا أصدر تنظيم الحمدين قائمة إرهاب؟.. مؤسس المخابرات القطرية: مناورة ساذجة من أمير التطرف.. أستاذ علوم سياسية: لغسل يده من الإرهاب قبل اللقاء المرتقب مع ترامب.. وخبراء: العالم سُيكذبها

انتخابات الرئاسة 2018.. القضاة يتسلمون مظاريف الاقتراع للتوجه إلى لجانهم الفرعية بالمحافظات.. الهيئة الوطنية للانتخابات: غدا بدء الصمت الانتخابى وتوقف دعاية المرشحين.. وتؤكد:لجان رصد المخالفات لم تتلقى أى شكاوى

انتخابات الرئاسة 2018.. القضاة يتسلمون مظاريف الاقتراع للتوجه إلى لجانهم الفرعية بالمحافظات.. الهيئة الوطنية للانتخابات: غدا بدء الصمت الانتخابى وتوقف دعاية المرشحين.. وتؤكد:لجان رصد المخالفات لم تتلقى أى شكاوى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ارتفاع الطلب على تذاكر الطيران لمصر لـ13% خلال أسبوع

ارتفاع الطلب على تذاكر الطيران لمصر لـ13% خلال أسبوع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة