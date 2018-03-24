إحباط محاولة تهريب طن أسماك ببحيرة السد العالى







محمود عبد الراضي

شنت مديرية أمن أسوان حملة أمنية مكبرة استهدفت المسطح المائى ببحيرة السد العالى تحت إشراف مدير الأمن ، ضمت قوات قسم مسطحات السد العالى ، بالإشتراك مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بأسوان .

أسفرت الحملة عن ضبط 1 طن و 175 كيلو جرام أسماك طازجة معدة للتهريب و ضبط سيارة نقل محمل عليها 1 طن أسماك طازجة معدة للتهريب، وضبط 4000 متر غزل مخالف، وضبط 80 جوبيا سلك تستخدم فى عمليات الصيد المخالف .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وجارى استمرار الحملات .

وذلك فى إطار جهود أجهزة مديرية أمن أسوان فى التصدى الحازم لكافة صور الخروج على الشرعية والقانون خاصة ضبط مخالفات المراكب بدون تراخيص والمخالفة لشروط التراخيص والقضاء على عمليات تجميع وتهريب الأسماك والصيد الجائر والمخالف ببحيرة السد العالى والمسطح المائى بأسوان.