إحالة أوراق ربة منزل للمفتى بتهمة قتل ابنة زوجها بسبب "كوب شاى"







كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار إبراهيم مصطفى كمال، اليوم السبت، بإحالة أوراق المتهم "شوقية. أ" لفضيلة المفتى لأبداء الرأى الشرعى فى إعدامها لاتهامها بقتل الطفلة "مريم. ح" بالمرج.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين شريف عزب وسامح السنوسى وأحمد فاضل.

وأسندت النيابة للمتهمة قتل الطفلة "مريم.ح"، بطعنها بالسكين وإخفاء جثة الطفلة داخل "شوال" وإلقائها بشارع عام، كونها ابنة زوجها بعد نشوب مشادات بينهم بسبب تنظيف المنزل بعد سكب كوب شاى على الأرض.