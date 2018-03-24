أول دكتوراه مصرية لعلاج عسر القراءة للأطفال للباحثة غادة عبدالرحيم







كتب محمد مجدى السيسى

شهدت كلية التربية النوعية جامعة القاهرة الثلاثاء، الماضى، مناقشة أول رسالة دكتوراه مصرية، تحت عنوان "برنامج مقترح فى التربية الموسيقية لمعالجة عسر القراءة وتحسين جوده الحياة للأطفال ذوى اضطراب نقص الانتباه وفَرَّط الحركة"، بالموسيقى، المقدمة من الباحثة غادة عبدالرحيم على.

‎وتعتبر تلك الرسالة الأولى من نوعها فى هذا التخصص لمعالجة اضطرابات الأطفال ذوى اضطراب نقص الانتباه وفرط الاطفال الحركة بالموسيقى، خاصة فى مجال عسر القراءة.

‎وقد شارك فى مناقشة الرسالة، الدكتورة سعاد عبدالعزيز، أستاذ التربية الموسيقية فى كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور جمال شفيق أستاذ علم النفس الإكلينيكى بجامعة عين شمس، والدكتور إبراهيم بدر أستاذ الصحة النفسية بجامعة القاهرة، والدكتورة إيناس السقا أستاذ تدريب السمع بجامعة القاهرة.

‎ومنحت لجنة المناقشة والحكم غادة عبدالرحيم على درجة الدكتوراه مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات المصرية والعربية، وأشادوا بالرسالة؛ مشيرين إلى أنها استخدمت فى الدراسة كل الوسائل والإمكانيات، والدراسات الأجنبية.

‎من جانبها؛ أوضحت الدكتورة غادة عبدالرحيم على، أن الرسالة أكدت أثر الموسيقى على تلاميذ، نقص الانتباه؛ وفَرَّط الحركة مشيرة إلى أنه تم اختيار 475 تلميذًا من 2 مدارس حكومية، فضلًا عن اختيار تلاميذ بطريقة عشوائية، لتطبيق الدراسة عليهم.

‎وقال الدكتور «شفيق»: «أنا سعيد جدًا بهذه الرسالة، لأن قطاع الطفولة بالمجلس الأعلى للجامعات مهتم جدًا بإدخال الأدب والفنون فى التعلم، واستخدام هذه الفنون كوقاية من التطرّف، وتطعيم الأطفال ضد المخدرات الإلكترونية، وحملات غسيل المخ.

‎وقالت «السقا»، إن عرض الباحثة كان ممتازًا وموجزًا، ويكشف عن أنها باحثة من طراز فريد، وتسعى لغير المألوف، وتستحق كل التقدير.

‎كما اعتبرت «عبدالعزيز»، أن «الرسالة دسمة وعميقة جدًا، وهى عبارة عن أربع رسائل فى رسالة واحدة، وينبغى أن يحتذى بها جميع الباحثين.

وقال الدكتور محمود ابو النور رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية انها أول رساله دكتوراه فى تخصص علم نفس التربية الموسيقية وتعتبر انتاج علمى يضاف للقسم من باحثة متميزة واعدة

‎وقد حصلت الباحثة غادة عبدالرحيم على، المدرس المساعد فى كلية التربية النوعية جامعه القاهره على درجة الدكتوراة بامتياز مع مرتبة الشرف، عن رسالة بعنوان: «عسر القراءة وتحسين جودة الحياة للأطفال ذوى اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة بالموسيقي»، من كلية التربية النوعية، جامعة القاهرة.



















