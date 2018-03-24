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السبت، 24 مارس 2018 07:19 م
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أهم 10 بوستات.. "نازلين الانتخابات ومش خايفين" يتصدر الترند المصرى بتويتر

السبت، 24 مارس 2018 07:00 م
أهم 10 بوستات.. "نازلين الانتخابات ومش خايفين" يتصدر الترند المصرى بتويتر الانتخابات





كتبت – شرويت ماهر
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم السبت، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.

 

1-"نازلين الانتخابات ومش خايفين" يتصدر الترند المصرى ردًا على تفجير الاسكندرية

الترند المصرى
الترند المصرى

 

2- خالد صلاح: تفجير الإسكندرية كان متوقعا بعد سحق قواتنا لأوكار الإرهاب بسيناء

خالد صلاح عبر تويتر
خالد صلاح عبر تويتر

 

3-  نجوم الفن يودعون الفنانة الفلسطينية "ريم بنا" برسائل مؤثرة

محمد عساف

 

محمد محسن

4- خالد مرتجى: محمد صلاح عامود منتخبنا وفخر مصر

خالد مرتجى
 

 

5- الهضبة عمرو دياب بعد حفله بالجامعة الأمريكية: سعيد دائما برؤية جمهورى

عمرو دياب
 

 

6- الننى عن مباراة البرتغال: "مهمة ودرس جيد يضعنا على الطريق الصحيح"

محمد الننى
محمد الننى

 

7- مستشار عرفات: انفجار الإسكندرية لن يعطل إرادة المصريين بانتخابات الرئاسة

تغريدة محمد رشيد
تغريدة محمد رشيد

 

8- خالد أبوبكر بعد انفجار الإسكندرية: هنقضى على اللى بيقتلنا باستمرار الحياة

تغريدة خالد أبو بكر
تغريدة خالد أبو بكر

 

9- ميدو مدافعا عن شيكابالا :"مش سهل أنك تنزل ماتش رتمه عالى فى آخر 10 دقايق"

تغريدة ميدو
تغريدة ميدو

 

10- زينة عن محمد صلاح: "يارب يسعده وأشوف أولادى زيه"

 


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انفجار الاسكندرية

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