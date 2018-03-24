أهم 10 بوستات.. "نازلين الانتخابات ومش خايفين" يتصدر الترند المصرى بتويتر

أهم 10 بوستات.. "نازلين الانتخابات ومش خايفين" يتصدر الترند المصرى بتويترالسبت، 24 مارس 2018 07:00 م
كتبت – شرويت ماهر
تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم السبت، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.
1-"نازلين الانتخابات ومش خايفين" يتصدر الترند المصرى ردًا على تفجير الاسكندرية
الترند المصرى
2- خالد صلاح: تفجير الإسكندرية كان متوقعا بعد سحق قواتنا لأوكار الإرهاب بسيناء
خالد صلاح عبر تويتر
3- نجوم الفن يودعون الفنانة الفلسطينية "ريم بنا" برسائل مؤثرة
4- خالد مرتجى: محمد صلاح عامود منتخبنا وفخر مصر
5- الهضبة عمرو دياب بعد حفله بالجامعة الأمريكية: سعيد دائما برؤية جمهورى
6- الننى عن مباراة البرتغال: "مهمة ودرس جيد يضعنا على الطريق الصحيح"
محمد الننى
7- مستشار عرفات: انفجار الإسكندرية لن يعطل إرادة المصريين بانتخابات الرئاسة
تغريدة محمد رشيد
8- خالد أبوبكر بعد انفجار الإسكندرية: هنقضى على اللى بيقتلنا باستمرار الحياة
تغريدة خالد أبو بكر
9- ميدو مدافعا عن شيكابالا :"مش سهل أنك تنزل ماتش رتمه عالى فى آخر 10 دقايق"
تغريدة ميدو
10- زينة عن محمد صلاح: "يارب يسعده وأشوف أولادى زيه"
عارفين يعني ايه شعوب بتدعي لشخص ...#محمد_صلاح يارب يحفظه ويحميه واشوف ولادي زيه وكل والمصريين زيه ..ماشاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله.... دين وادب واخلاق ونجاح ورضا ربنا علي وشه احفظه ياااارب وخليله بنته واسعده زي ما بيسعد قلوب الناس ....بيحب بلده ومصر في قلبه❤️ بحب الاغنيه دي علشان ولادي بيغنوها لي مو صلاح😀 @mosalah22 #mohamed_salala #mo_salah #egypt #soproudofmihmosalah #proud_mo_salah
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