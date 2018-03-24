أهم 10 بوستات.. "نازلين الانتخابات ومش خايفين" يتصدر الترند المصرى بتويتر







كتبت – شرويت ماهر

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم السبت، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.

1-"نازلين الانتخابات ومش خايفين" يتصدر الترند المصرى ردًا على تفجير الاسكندرية



الترند المصرى

2- خالد صلاح: تفجير الإسكندرية كان متوقعا بعد سحق قواتنا لأوكار الإرهاب بسيناء



خالد صلاح عبر تويتر

3- نجوم الفن يودعون الفنانة الفلسطينية "ريم بنا" برسائل مؤثرة

4- خالد مرتجى: محمد صلاح عامود منتخبنا وفخر مصر





5- الهضبة عمرو دياب بعد حفله بالجامعة الأمريكية: سعيد دائما برؤية جمهورى





6- الننى عن مباراة البرتغال: "مهمة ودرس جيد يضعنا على الطريق الصحيح"



محمد الننى

7- مستشار عرفات: انفجار الإسكندرية لن يعطل إرادة المصريين بانتخابات الرئاسة



تغريدة محمد رشيد

8- خالد أبوبكر بعد انفجار الإسكندرية: هنقضى على اللى بيقتلنا باستمرار الحياة



تغريدة خالد أبو بكر

9- ميدو مدافعا عن شيكابالا :"مش سهل أنك تنزل ماتش رتمه عالى فى آخر 10 دقايق"



تغريدة ميدو

10- زينة عن محمد صلاح: "يارب يسعده وأشوف أولادى زيه"