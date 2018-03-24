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أهالى قليوب يضبطون ثلاثة أشخاص بحوزتهم سلاح نارى لإرهابهم تاجر وزوجته

السبت، 24 مارس 2018 12:19 م
أهالى قليوب يضبطون ثلاثة أشخاص بحوزتهم سلاح نارى لإرهابهم تاجر وزوجته مشاجرة - أرشيفية





القليوبية نيفين طه
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تمكن أهالى مدينة قليوب، من ضبط ثلاثة أشخاص قاموا بإشهار سلاح نارى بوجه تاجر وزوجته وأولاده وإرهابهم لاصطدامهم بمركبة توك توك خاصة بهم، وتم تسليمهم لرجال الشرطة وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى الرائد أحمد كمال رئيس مباحث مركز قليوب، إخطارا بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصاب بناحية ميت حلفا – دائرة المركز.

 

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير المدعو سيد. س 39سنة، تاجر خردة،  مصاب بجرح سطحى باليد اليسرى وبرفقته زوجته وأولاده، اصطدمت بهم مركبة توك توك يستقلها ثلاثة أشخاص ولدى قيامه بمعاتبة قائد المركبة، حدثت مشادة كلامية بينهم قام على أثرها أحد مستقلى المركبة بإطلاق عيار نارى فى الهواء من سلاح كان بحوزته لإرهابهم.

 

وتمكن الأهالى من السيطرة عليهم وضبطهم وتبين أنهم كل من :- فتحي. ح 21سنة سائق، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة من ذات العيار، ومحمد. ط 20سنة، سائق والسابق اتهامه فى 12 قضية "خطف وسرقة" ومصاب بكدمات بالوجه نتيجة تعدى الأهالى عليه حال ضبطه وأحمد. ح21 سنة، سائق "قائد مركبة التوك توك"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع.

 

جارى تطوير مناقشة المتهمون للوقوف على حجم نشاطهما الإجرامى.

 

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6514 جنح مركز قليوب لسنة 2018م، وتولت النيابة التحقيق.

 


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