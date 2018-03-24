أمين "البحوث الإسلامية" يناقش أداء مناطق الوعظ لدعم الدولة ضد الإرهاب







كتب لؤى على

التقى الدكتور محيى الدين عفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ظهر اليوم السبت، قيادات الوعظ بالأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الدينى بالمجمع، لبحث مجموعة من الملفات والموضوعات، على رأسها متابعة خطط عمل الوعاظ فى مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية.

يأتى اللقاء فى إطار سعى مجمع البحوث الإسلامية لضبط الأداء اليومى، والاطلاع على واقع العمل فى مناطق الوعظ، ودعم جهود الدولة فى حربها الشاملة ضد الإرهاب، وفى هذا الإطار أكد الأمين العام للمجمع ضرورة تكثيف الأداء الميدانى للوعاظ خلال الفترة المقبلة، متابعا: "المجتمع فى حاجة ملحة لتنفيذ تلك المهام والاتصال المباشر مع الناس بشكل مستمر".

وناقش الدكتور محيى الدين عفيفى خلال اللقاء، تقارير أداء الوعاظ خلال الشهر الماضى، للوقوف على نقاط القوة والضعف، كما استعرض أهمية وضع خطط توسعية خلال المرحلة المقبلة للالتحام بالواقع على الأرض، وتلبية احتياجات الناس وحمايتهم من خطر الفكر المتطرف.