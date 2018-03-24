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أمير الكويت يستنكر ويدين التفجير الإرهابى بالإسكندرية

السبت، 24 مارس 2018 04:42 م
أمير الكويت يستنكر ويدين التفجير الإرهابى بالإسكندرية أمير الكويت





أ ش أ
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 بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى أعرب فيها عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة للتفجير الإرهابى الذى وقع اليوم بشارع المعسكر الرومانى بشرق مدينة الإسكندرية.


وأكد أمير الكويت أن هذه العملية الإرهابية تتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية ، وتستهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة أمن واستقرار البلد الشقيق ، مؤكدا وقوف الكويت إلى جانب مصر وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.


كما بعث ولى العهد الكويتى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح برقيتين مماثلتين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى أدانا فيهما هذا الحادث الارهابى الجبان.

كما أدان رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، حادث التفجير الإرهابى، وأعرب الغانم - فى برقية بعث بها إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال - عن التضامن الكامل مع مصر، والتأييد التام لكل الإجراءات التي تقوم بها مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها.

 


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