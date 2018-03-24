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أمن القليوبية يضبط 3 عاطلين قبل ترويج 24 ألف قرص ترامادول على شباب طوخ

السبت، 24 مارس 2018 12:04 م
أمن القليوبية يضبط 3 عاطلين قبل ترويج 24 ألف قرص ترامادول على شباب طوخ أقراص مخدرة - أرشيفية





القليوبية - نيفين طه
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نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، فى القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 24 ألف قرص مخدر، قبل ترويجها على الشباب فى مدينة طوخ، وقد تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

كانت قد وردت معلومات للرائد أحمد سامى، رئيس مباحث مركز طوخ، أكدتها التحريات الأمنية، مفادها قيام "أحمد. ف"، 33 سنة "عاطل" وسبق اتهامه فى قضيتى سرقة ومشاجرة، و"كريم. ع"، 23 سنة "عاطل"، و"بدر. ب"، 27 سنة "عاطل"، وجميعهم مقيمون فى السيفا بدائرة مركز طوخ، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار فى الأقراص المخدرة.

تم عرض المعلومات على اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المتهمين، أمكن ضبطهم فى أكمنة أُعدّت لذلك بإحدى قطع الأراضى الزراعية بطريق خط 13 بناحية السيفا دائرة مركز طوخ، وبحوزتهم 240 علبة من أقراص الترامادول المخدر، بإجمالى 24 ألف قرص، و65 جنيها وهاتفان محمولان، واعترف المتهمون بحيازة الأقراص المضبوطة بقصد الاتجار، فتم تحرير المحضر 4385 لسنة 2018 إدارى مركز طوخ وتولت النيابة التحقيق.


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