أمن الإسكندرية يمشط محيط حادث انفجار السياة.. والنياية تعاين الحادث







كتب عبد الرحمن سيد الإسكندرية أسماء على بدر

تواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية ومكافحة المتفجرات، تمشيط محيط حادث انفجار سيارة، وتعقيمها وفرض كوردون أمنى بالمنطقة، وسماع أقوال شهود العيان.

كما وصل أعضاء النيابة العامة لمكان الحادث، وجارى تفريغ الكاميرات، لمعرفة المتورطين فى الواقعة.

واستعان خبراء المفرقعات بأجهزة ربوت "إنسان الى" و معدات حديثة ﻹجراء عمليات تمشيط موقع انفجار سيارة مفخخة فى محافظة اﻹسكندرية تحسبا لوجود أى أجسام غريبة فيما تقوم أوناش المرور برفع السيارات المهشمة من شارع المعسكر الرومانى، بمجرد فحصها بواسطة أجهزة المفرقعات و الكلاب البوليسية.

كانت عبوة ناسفة تم زراعتها، أسفل إحدى السيارات، قد انفجرت صباح اليوم السبت، على جانب الطريق بشارع المعسكر الرومانى بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية، أثناء مرور اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية مستقلاً سيارته.

وأوضح مسئول مركز الإعلام بوزارة الداخلية، أن الانفجار أسفر عن استشهاد أحد أفرد الشرطة وإصابة أربعة آخرين، وحدوث تلفيات ببعض السيارات المتوقفة على جانبى الطريق.