أمن الإسكندرية يضبط ميكانيكى سرق طبنجه من داخل فيلا لمروره بضائقه مالية







الإسكندرية أسماء على بدر

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية واللواء شرف عبدالحميد مدير مباحث الإسكندرية من ضبط ميكانيكى سرق طبنجة من داخل فيلا بالإسكندرية .

وتلقى أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة اول الرمل بشأن بلاغ المواطن فتحي راغب عبد الملاك بأنه إبان عودة للفيلا سكنه -بدائرة اول الرمل -إكتشف بعثرة بعض محتوياتها ونوافذ الشقة سليمه ،وسرقة الطبنجة خاصته امريكي الصنع ماركة سميث - عيار 9 مم - المرخصة له بقصد الدفاع وبعض التحف والانتيكات من داخل الفيلا.

قام مدير أمن الإسكندرية بتشكيل فريق بحث برئاسة رئيس قسم المباحث الجنائية تحت إشراف اللواءشريف عبد الحميد مدير مباحث العاصمة الثانية بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية لكشف غموض الحادث، وتبين ان مرتكب الواقعة م ا م ا 52 سنة ميكانيكي، مقيم بدائرة قسم ثان المنتزةالسابق اتهامه في عدد 3 قضايا " سرقة" .

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم ..وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة..وأضاف بدخولها الفيلا عن طريق أحد نوافذها...وعلى قيامه بذلك لضرورة بضائقة مالية ، وبارشاد المتهم ..تم ضبط المسروقات والطبنجة وعدد "5" طلقات من ذات العيار، وتم اتخاذ إجراءات كف البحث عن الطبنجه، وتحرر المحضر رقم 3 إرفاق بالمحضر الاصلي للواقعة رقم 4411 /2018 جنح اول الرمل ،وجاري العرض علي النيابة.