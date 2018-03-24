أمن الإسكندرية يضبط سائق تعدى على قوة أمنية وتعاطيه الكحول أثناء القيادة







الإسكندرية – أسماء على بدر

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية من ضبط س ك ف، س م ت اثناء ستقلالهم سيارة اجرة وتناولهم كحول .

وتلقى اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير الأمن الحاقاً لاخطار مأمور قسم شرطة المنشية في المحضر رقم ٢٣٥٦ / ٢٠١٨ جنح قسم شرطة المنشية اثناء استقلال المتهمين السيارة رقم ٩٢٠٣٧ اجرة الاسكندرية " قيادة الاول " و تبين عدم حمل قائدها ثمة تراخيص و تفوح من فمه رائحة الكحول ،و اثناء التحفظ على السيارة و قائدها ، قاما بالتعدي على القوات بالقول و قيام قائد السيارة بارتطام رأسه بالزجاج الأمامي للسيارة ، مما أدى لحدوث إصابته .

و بالعرض على النيابة العامة قررت حجز المتهمين و اعادة عرضهما رفقة تحريات إدارة البحث الجنائي عن الواقعة مع مراعاة مدة الحجز القانونية، ويستمر التحفظ على السيارة لحين صدور قرار اخر بشأنها، ويعرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهما .