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السبت، 24 مارس 2018 07:59 م
خالد صلاح
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ألمانيا وإيطاليا والبحرين يدينون هجوم الإسكندرية الإرهابى

السبت، 24 مارس 2018 06:25 م
ألمانيا وإيطاليا والبحرين يدينون هجوم الإسكندرية الإرهابى تفجير الإسكندرية الإرهابية





(أ ش أ)
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أدانت سفارة ألمانيا بالقاهرة الحادث الإرهابى الذى وقع صباح اليوم السبت فى الإسكندرية.

وأكدت سفارة ألمانيا بالقاهرة فى بيان، أنه لا يوجد ما يبرر مثل أعمال العنف فى أى وقت ولا تحت أى ذريعة، وأعربت عن مشاطرتها أهالى وأصدقاء الضحايا أحزانهم، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وأعربت أيضاً السفارة الإيطالية فى بيان، عن خالص تعازيها وتضامنها مع أسر الضحايا، وأكدت التزام إيطاليا القوى بمكافحة الإرهاب.

من جانبها أدانت وزارة الخارجية البحرينية الحادث الإرهابي الذي وقع صباح اليوم السبت في الإسكندرية بجمهورية مصر العربية.

وأعربت الخارجية البحرينية، في بيان وفقا لوكالة الأنباء "بنا"، عن بالغ تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا.


 


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