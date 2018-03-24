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السبت، 24 مارس 2018 04:55 م
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بعد تحقيق أرباح 206 ملايين جنيه..

"أكديما" تجدد الثقة فى أحمد كيلانى رئيسا لمجلس إدارة المهن الطبية

السبت، 24 مارس 2018 03:42 م
"أكديما" تجدد الثقة فى أحمد كيلانى رئيسا لمجلس إدارة المهن الطبية الدكتور أحمد كيلانى





كتب وليد عبد السلام
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أعلنت شركة المهن الطبية أحد شركات أكديما للصناعات الدوائية التابعة لوزارة الصحة تجديد الثقة فى الدكتور أحمد كيلانى رئيسا لمجلس الإدارة على خلفية انعقاد الجمعية العمومية للشركة اليوم بحضور 93% من المستثمرين.

 

وقالت شركة المهن الطبية فى بيان اليوم أنها حققت أرباحا كبيرة خلال العام الماضى بلغت 206 ملايين جنيه مؤكدة أن العام المالى النثبب للشركة سيشهد ضخ استثمارات بقيمة 450 مليون جنيه.

 

وتعد شركة المهن الطبية للأدوية إحدى كبرى الشركات الوطنية التى تعمل فى مجال صناعة الدواء، حيث تأسست منذ أكثر من 33 عاما سنة 1984 ويعمل بها ما يقارب من 2500 عامل،  يعولون أسرهم.

 

وتساهم الدولة فى رأس مالها من خلال اشخاص اعتبارية عامة بنوك قطاع عام ومستحضراتها الدوائية متداولة منذ الثمانينيات ويتم تصديرها إلى الخارج لما يقارب من 32 دولة بما يوفر على الدولة العملة الأجنبية وبما يمكن الشركة من شراء مستلزمات الإنتاج حتى يتسنى لها توفير الدواء بالسوق المحلية وتقوم الشركة بتصدير ما قيمته (15000000) مليون دولار أمريكى سنويا.

 

وساهمت الشركة فى حل العديد من أزمات الدواء حيث قامت بتوفير مستحضرات البنسلين بالأسواق المحلية، حرصا على المريض المصرى، وكذلك تقوم بتوفير الأنسولين.

 

وتمتلك الشركة العديد من مصانع الأدوية فى مختلف انحاء الجمهورية وتمتلك بمركزها الرئيسى بـ (أبو سلطان – فايد – الإسماعيلية) (3) مصانع أدوية (المصنع الرئيسى/ مصنع السيفالوسبورين/ مصنع البنسللين) كما تملكت واستحوذت خلال عام 2015 على (مصانع شركة إيلى ليلى الأمريكية) بـ (مدينة السادس من أكتوبر) لإنتاج (الأنسولين).

 


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