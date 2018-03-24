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"أضبط مخالفة".. الخبز التموينى المدعم يباع بسعر سياحى فى بورسعيد.. "صور"

السبت، 24 مارس 2018 09:29 ص
"أضبط مخالفة".. الخبز التموينى المدعم يباع بسعر سياحى فى بورسعيد.. "صور"





بورسعيد – محمد فرج
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رصدت عدسة الـ"اليوم السابع"، الخبز التموينى المدعم يباع بسعر سياحى على كوبرى بحر البقر ببورسعيد، بعيدا عن الرقابة التموينية لإدارة الجنوب، مما أدى إلى عدم وصول الدعم لمستحقيه من أصحاب البطاقات التموينية ببحر البقر.

 

وقال إبراهيم عبد العزيز، موظف بالتربية والتعليم، لـ"اليوم السابع"، إن مخابز بحر البقر تغلق أبوابها يوميا من الساعة الـ8 صباحا، مما يحول بين المواطنين صرف حصص الخبز المدعم من المخابز التموينية، وخاصة من أحد المخابز لإنتاج الخبز بمنطقة الحمارين، بحجة أن حصة الدقيق تم خبزها وتوزيعها على المستحقين، بما يخالف الحقيقة.

 

وأضافت الحاجة هانم عشرى 56 سنة، ربة منزل، أن الخبز التموينى المدعم يباع الـ8 أرغفة بـ5 جنيهات، على كوبرى بحر البقر، مما ينوء بكاهل أصحاب البطاقات التموينية الذين إرتفعت صرخاتهم لردع المخالفين ولكن دون جدوى.

 

ويناشد أصحاب البطاقات التموينية ناصر ثابت وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد بتشكيل حملات تموينية لردع أصحاب المخابز والباعة الجائلين المخالفين للقانون.

 

 

 

  الخبز التموينى المدعم يباع على كوبرى بحرالبقر بأسعار سياحية

الخبز التموينى المدعم يباع على كوبرى بحرالبقر بأسعار سياحية

فكهانى يبع الخبز المدعم على كوبر بحر البقر ببورسعيد
فكهانى يبع الخبز المدعم على كوبر بحر البقر ببورسعيد


 

 

 

 

 
 

 


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الخبز التموينى المدعم يباع بسعر سياحى على كوبرى بحر البقر




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